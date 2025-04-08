Nöroloji Uzmanı Dr. Beyhan Karslıgil, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna uzman isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Beyhan Karslıgil, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Beyhan Karslıgil, İstanbul’da doğdu. Tüm eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında Cerrahpasa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji bölümünde ihtisasa başlayan Dr. Karslıgil 1997 yılında uzmanlığını aldı. 1998 yılında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak göreve başlayan Dr. Karslıgil, aynı zamanda muayenehane hekimliğine de başladı. 2009-2017 yılları arasında Tam-Med Hastanesi’nde görev yapan Dr. Karslıgil’in ilgi alanları Polinöropati, Karpal Tünel Sendromu, Kas ve sinir sistemi hastalıkları, Serebrovasküler hastalıklar, Parkinson, Alzheimer, baş ağrısı, migren, tuzak nöropatiler, nöropatik ağrılar, uyku bozukluğu, EEG, EMG, Demansdır.

ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branslarda hasta kabul etmektedir. Hastaların kendilerini güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bagkurlu hastalara ulasan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Kadın Hastalıklari ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji, Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Bogaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.