Erzurum’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu’nda bir tören yapıldı.

Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edilen program, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Salonda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir iklimin yaşandığı programa katılanlar, günün anlam ve önemini yansıtan video gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Törende, "Çanakkale’nin Kadın Kahramanları" adlı gösteri de büyük ilgiyle izlendi.

Programın sonunda, vata uğruna canlarını feda etmiş olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek ve Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun’un kıymetli ailelerine, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak adına "Devlet Övünç Madalyaları" takdim edildi.

Aynı zamanda, gösterdikleri kahramanlık ve cesaretle milletimizin gurur kaynağı olan Gazi Jandarma Çavuş Abdurrakip Karagöl, Malul Gazi Piyade Er Emrah Bayram ve Malul Gazi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Erinkarlı da "Devlet Övünç Madalyası" ile onurlandırıldı.

Şehitlerin aziz hatıralarına ve gazilerimizin kahramanlıklarına duyulan minnetin bir nişanesi olarak düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"nde madalyalar, Vali Çiftçi tarafından takdim edildi.