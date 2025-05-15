DÜZCE(İHA) – Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin geliştirdiği Serhat adlı keşif, gözlem ve yangına müdahale robotu Robotek Robot ve Teknoloji Olimpiyatları’nda serbest kategoride finallere kaldı. Finallerde Türkiye 3. oldular.

Düzce’nin adını teknoloji alanında duyuran Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, önemli bir başarıya imza attı. Okul Müdür Yardımcısı Eray Keçeli’nin rehberliğinde Yıldırım Akgül ve Ahmet Emir Şahin’in geliştirdiği ‘Serhat’ adlı keşif, gözlem ve yangına müdahale robotu; Türkiye genelinde düzenlenen Robotek Robot ve Teknoloji Olimpiyatları’nda serbest kategoride finallere kalma başarısı gösterdi.

Finalde büyük bir rekabetin yaşandığı yarışmada, Şehit Serhat Bal MTAL takımı Türkiye üçüncüsü olarak 20 bin TL ödül kazandı. Bu büyük başarı hem okul hem de Gölyaka adına büyük bir sevinç ve motivasyon kaynağı oldu.

Zorlu Görevlerin Kahramanı: "Serhat" Robotu

Takımın tasarladığı ‘Serhat’ isimli robot, özellikle afet bölgelerinde hayat kurtarabilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Enkaz, yangın gibi girilmesi riskli alanlarda keşif ve gözlem yapabilen robot; gelişmiş sensörleri sayesinde yangını tespit edip üzerinde yer alan özel fırlatma sistemiyle kendi tasarımı olan söndürme toplarını yangın noktasına yönlendirebiliyor. Ayrıca gaz maskesi ve ilk yardım malzemesi gibi faydalı yükleri taşıyabilme özelliği ile arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir destek sunuyor.

Uzaktan kontrol edilebilen yapısı sayesinde, itfaiye ve kurtarma ekipleri tehlikeli alanlara girmeden önce kritik verileri elde edebiliyor, böylece müdahale süreci hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Bu başarı, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve üretim becerilerinin somut bir göstergesi olurken, aynı zamanda geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin ilçemizden çıkabileceğinin de güçlü bir işareti oldu.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.