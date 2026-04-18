Adana'da görev başında şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün adı memleketindeki bir okula verildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 7 Aralık 2024 tarihinde uygulama noktasında otomobil çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ismi, Feke Kaymakamlığı'nın kararıyla Paşalı Mahallesi'nde bulunan Paşalı Ortaokulu'na verildi. Okulun adı 'Paşalı Şehit Mustafa Akgül Ortaokulu' olarak değiştirildi. İsim değişikliği okulda düzenlenen törene Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve ilçe protokolü katılırken şehidin ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Törende konuşan şehidin babası Selim Akgül, oğlunun adının bir okulda yaşatılmasından gurur duyduğunu belirterek, 'Hepinizden Allah razı olsun. Allah devletimize yokluk vermesin, hepinize çok teşekkür ediyorum' dedi.

Şehidin oğlu Şamil Akgül ise konuşmasında, babasının vatan uğruna canını feda ettiğini ifade ederek, 'Onun adı artık bu okulda yaşayacak. Babamla gurur duyuyorum' diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı programa Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Tufanbeyli Kaymakamı Muhammed Tuğrul Bedirhan, Feke Belediye Başkan Vekili Osman Ayas, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve şehidin ailesi katıldı.

Programda ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler de unutulmayarak dualar edildi.