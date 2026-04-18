Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından tedarikçi ağının genişletilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 'Alım Süreçleri ve Tanıtım Toplantısı' yapıldı.

Toplantıya sanayiciler, girişimciler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, kamu alımlarına erişim konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, DMO'nun kamuya satış yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Oğuz, yapılan alımların denetim süreçlerinde sağladığı kolaylıklara dikkat çekerek, 'Kamu kurum ve kuruluşları, DMO üzerinden alımı tercih etmekte ve çok büyük bir satış potansiyeli var. Adanalı firmaların bu yapıya dahil olmasının hem ticari hem de kurumsal açıdan önemli kazanımlar sağlayacaktır' dedi.

Toplantıda konuşan Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürü İbrahim Zorlu ise DMO'nun son yıllarda daha sahaya yakın, üretici odaklı bir anlayış benimsediğini söyledi. Kurumun 100. yılına vurgu yapan Zorlu, yerli üretimin desteklenmesi ve kamu alımlarında daha geniş bir tedarikçi havuzu oluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

KOBİ'lerin DMO portföyündeki payını artırmayı amaçladıklarını belirten Zorlu, küçük işletmelerin sisteme daha kolay dahil olabilmesi için süreçlerin sadeleştirildiğini ifade etti. Ayrıca dijitalleşme adımları kapsamında firma portalı ve online katalog uygulamalarının devreye alındığını, ödeme ve tahsilat süreçlerinin ise tek merkezden yürütüleceğini açıkladı.

Toplantı, Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Uzmanı Muhittin Çopur tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından soru-cevap oturumu ile sona erdi.