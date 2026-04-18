Adana'nın kuzeyinde yer alan Aladağ ilçesi, aynı anda hem kışı hem baharı yaşatan doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bir yanda karla kaplı dağlar, diğer yanda baharı aratmayan orman manzarası bölgeye gelenlere doğadaki şöleni yaşatıyor.

Kentte sahil kesimlerinde bahar ve yaz havası etkisini gösterirken, kentin kuzeyinde yer alan Aladağlar'da zirveler beyaz örtüyle kaplı kalmaya devam ediyor. Yaklaşık bin 500 rakımda bulunan Aladağ ilçesindeki Meydan Yaylası, bahar ve kış manzarasını aynı karede buluşturuyor. Yayladaki orman örtüsü ve doğal yaşam alanları bahar havasını hissettirirken, karşısında yer alan karla kaplı dağlar bölgeyi ziyaret edenleri mest ediyor. Yılın 4 mevsimi ziyaretçi ağırlayan ilçe, doğa turizmi açısından dikkat çekerken, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

İlçe sakinlerinden Abdurrahman Ay, ilçede dört mevsimin bir arada yaşandığını belirterek, 'İlçemizde bir yanda orman, bir yanda karla kaplı dağlar var. Bu özellik, burayı cazip hale getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor' dedi.

Kozan'dan bölgeye gelen ziyaretçilerden Erdal Acar ise 'Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bir yanda bahar havası, diğer yanda kar manzarası var. İnsanları da çok misafirperver. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim' diye konuştu.