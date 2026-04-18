Tunceli-Ovacık karayolunun bir bölümünde yapılacak patlatmalı yol genişletme çalışması nedeniyle güzergâh geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Tunceli-Ovacık il yolunun 32'nci kilometresinde yürütülecek genişletme çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 itibarıyla Karşılar Karakolu ile Ovacık ilçe merkezi arasındaki 15-60 kilometrelik güzergâhın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Çalışmaların yaklaşık iki gün sürmesinin planlandığı belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Buna göre ulaşımın Tunceli-Geyiksuyu-Hozat istikametinden ve Çiçekli-Demirkapı-Hozat güzergâhı üzerinden sağlanabileceği ifade edildi.

Kilis'te kuvvetli yağış ve sis etkili oldu
İçeriği Görüntüle

Yetkililer, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması ya da uzaması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağını belirterek, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA