Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencilerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Mustafa Karınca’nın şehadetinin 30. yılında Sarıgöl Mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte 11 Eylül 1994 tarihinde Tunceli Mazgirt İlçesi Darıkent Beldesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Öğretmen Mustafa Karınca’nın Sarıgöl İlçe Mezarlığındaki kabrini, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ederek dualar okudu.

Kabir ziyaretinin ardından Şehit Mustafa Karınca’nın evini ziyaret eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından, ailesi ziyaret edilerek çiçek hediye edildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli her zaman şehit öğretmenleri saygıyla andıklarını ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da, "Ruhun şâd olsun Öğretmenim. Tüm aziz şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah." dedi.