Ordu’da deniz turizme değer katmaya devam edecek olan Şehit Necati Gürkaya Gemisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restore çalışmaları ile şehre kazandırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu şehir ve deniz turizmine kazandırdığı Şehit Temel Şimşir Gemisi turizme kazandırılmıştı. Ordu’yu denizden görmek, deniz keyfinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşların tercih ettiği gemi oldukça sevilmiş, geçirdiği talihsiz bir yangın sonrası kullanılamaz hale gelmişti.

Şehit Temel Şimşir Gemisi ile aynı kapasite ve özelliğe sahip olacak Şehit Necati Gürkaya Gemisi, Ünye Tersanesi’nde bakım ve onarımı yapılarak restore ediliyor. Deniz keyfinin tadını çıkarmak, Ordu’yu denizden seyretmek isteyenlere artık Şehit Necati Gürkaya Gemisi ev sahipliği yapacak.

Çalışmaların bitmesi ile gemi modern yüzüyle Orduluların kullanımına sunulacak.