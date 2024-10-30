Tunceli’de şehit olan Bayhan Köse’nin Babası Zülfikar Köse hayatını kaybetti.

1994 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Bayhan Köse’nin babası Zülfikar Köse, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zülfikar Köse için Sungurlu’nun Hacıosman köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Zülfikar Köse, dualar eşliğinde köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.