Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Ümraniyespor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak Play-off’a yerleşelim" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Bu oyuncu grubuyla 4. maçımızdı. Daha önceki 3 maçı kazanmıştık. 3 maçı kazanınca hayal kurmaya başlamıştık. Futbolcularımız iyi mücadele etti. Biraz kötü oynadık ama mücadele anlamında hiç problem yok. Bundan önce olduğu gibi bu maçta da iyi mücadele etti. Geriye 3 maç kaldı, 3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off’a yerleşelim. Tekrar oyunculara teşekkür ediyorum. Artık Karagümrük maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.