SEDAŞ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı’na bağlı 20 öğrenciyi, Sakarya’daki Teknik Eğitim Merkezi’nde misafir etti.

Öğrenciler, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (SEDAŞ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı teknik eğitim yöneticileri tarafından karşılandı. Şirketin kurumsal yapısı, enerji dağıtım süreçleri, teknik altyapı sistemleri ve sektörel uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler aynı zamanda teknik eğitim merkezindeki uygulamalı eğitim alanını gezerek, teorik bilgilerin sahada nasıl uygulandığını yakından gözlemleme imkanı buldu.

Ziyaret sırasında elektrik dağıtım sektöründe güvenlikten teknolojik dönüşüme kadar pek çok konuda detaylı bilgi paylaşımı yapılırken, öğrencilere enerji sektöründeki kariyer fırsatları hakkında da bilgiler verildi. SEDAŞ yetkilileri, teknik eğitimin yanı sıra gençlerin sektöre dair merak ettikleri soruları da yanıtlayarak etkileşimli bir ortam oluşturdu.