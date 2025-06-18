Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), dış ticaret köprülerini güçlendirme hedefiyle yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Moğolistan ile iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Aralık ayında 20 kişilik kadın iş insanı grubunun katılımıyla gerçekleştirilen birinci etap programının ardından, ikinci etap başarıyla tamamlandı.

Moğol heyet Antalya OSB’de ağırlandı

Moğolistan’ın 11 farklı ilinden belediye başkanları ve iş insanlarından oluşan 25 kişilik heyet, Antalya OSB’de Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısıyla karşılandı. Toplantıda heyet başkanı ve Gobi-Altay Eyaleti Valisi Bat Erdene Davaasambuu, devlet teşviki sağlanan işlenmiş et ürünleri paketleme tesisi yatırımlarından ve Türkiye ile güçlü iş birliklerine açık olduklarından bahsetti.

Firmalar yerinde ziyaret edildi, iş birliği detayları görüşüldü

Açılışın ardından heyet, Antalya OSB bünyesindeki Dünya Et, Bahar Hindi ve Bonfes Gıda firmalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Üretim standartları ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi alan heyet üyeleri, gıda sektörüne yönelik stratejik iş birliklerini detaylıca değerlendirdi.

Başkan Gönen’den iş birliği mesajı

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "Gıda sektörü, Moğolistan ile karşılıklı iş birliğimizi derinleştirebileceğimiz önemli bir alan. Bölgemizdeki firmalarımızın üretim kalitesi ve ihracat kapasitesi uluslararası ortaklıklar için güçlü bir zemin sunuyor" dedi. Ticaret diplomasisine katkı vermeye devam edeceklerini belirten Gönen, verimli görüşmelerin somut iş birliklerine dönüşeceğine inandıklarını söyledi.

Moğol heyetinden yatırım ve ihracat açıklaması

Heyet Başkanı Bat Erdene Davaasambuu, Antalya OSB’nin uzmanlığından ve misafirperverliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Moğolistan hükümeti olarak yatırım teşvikleri sağlıyoruz. Kalite ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine önem veriyoruz. Türkiye ile uzun vadeli ortaklıklar kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.