Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de hizmette kapsayıcılık ve güler yüz olduğunu belirterek, "Mut’ta da Anamur’da da Tarsus’ta da merkezde de insanlar kendini değerli hissediyor. Her vatandaş bize ulaşabiliyor. Bundan daha büyük zenginlik olmaz. Mersin emin ellerde. Halkın sevgisini ve güvenini aldık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu’ oy birliğiyle kabul edilirken ayrıca, Büyükşehir Belediye Encümenine 5 üye ve çeşitli komisyonlara da 7’şer üye seçimi yapıldı. Toplantıda ‘Denetim Komisyonu Raporu’ da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen Meclis Toplantısında, birimlerden gelen 35, komisyonlara havale edilen 27 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere toplam 65 madde görüşüldü.

"Tour of Mersin; Mersin’in dinamizmini dünyaya gösterdiğimiz bir vitrindi"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nu tamamladıklarını hatırlatarak, Mersin’in artık yalnızca bir liman, tarım ve ticaret şehri değil, aynı zamanda bir spor kenti olduğunu vurguladı. ‘Spor kenti’ olma hedefini de her yıl istikrarlı bir şekilde büyüttükleri etkinliklerle gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Seçer, "4 gün boyunca 6 kıta, 33 ülkeden 173 sporcu Toroslar’dan Akdeniz kıyılarına, yaylalardan sahil şeridine kadar Mersin’in eşsiz coğrafyasında pedal çevirdi. Bu sadece bir bisiklet yarışı değil; Mersin’in doğasını, tarihini, kardeşliğini ve dinamizmini dünyaya gösterdiğimiz bir vitrindi" ifadelerini kullanarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Organizasyonun son derece başarılı geçtiğinin de altını çizen Seçer, 13 ilçeyi kapsamasının da önemine değinerek, bu tür etkinliklerin siyaset üstü olduğunun vurgusunu yaptı.

Mersin Büyükşehir Beledyesinin ’Kır Çiçekleri Projesi’nden yetişen sporcu Nidanur Turhan’ın 9 Nisan’da Sırbistan’da düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonası’nda gülle atma branşında dünya ikincisi olarak herkesi gururlandırdığını dile getiren Seçer, "İşte fırsat eşitliği, keşfetmek, devlet ve belediye olmanın sorumluluğu, bu değerlerimizi açığa çıkarmaktır" diye konuştu.

Kadınlar Euroleague final maçında Prag’la karşı karşıya gelen ve Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin’i kutlayan Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımının da şu anda ilk 7’de olduğunu kaydederek, çok önemli ve güçlü takımlarla mücadele ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’un ardından Erdemli’de de ‘Emekli Evi’ve ‘Hanım Evi’nin hizmete girdiğini kaydeden Seçer, bu sosyal hizmet alanlarının kadınların ve emeklilerin sosyalleşebileceği, nefes alabileceği, kendini değerli hissedeceği ve tamamen ücretsiz hizmet sunan yaşam alanları olduğunu söyledi. Seçer, bu mekânların sadece birer bina değil, toplumsal dayanışmanın, saygının ve eşitliğin adresi olduğunu da aktararak, kırsalla yoğun bağlantısı olan bütün ilçelerde bu hizmeti vereceklerini kaydetti.

2024 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi

Meclis Toplantısında, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu’oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, rapor görüşülürken oturumu Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Ali Uyan yönetti. Seçer, 2024 yılı Faaliyet Raporu’na ilişkin meclis üyelerinden gelen değerlendirmelere yanıt verirken, bir meclis üyesinin 2024 Yılı Faaliyet Raporuna göre sosyal belediyecilik hizmetlerine alt ve üst yapı çalışmalarından daha fazla önem verildiğine yönelik yaptığı eleştiriye yanıt olarak, "Belediye deyince insanların aklına başta imar, imar rantı, yol ve bina gelir. Biz en baştan, ‘belediyecilik bu değil’ diye düşüncemizi ortaya koyduk. Bizim her sabah okula giden çocuğa verdiğimiz bir tas çorbadan tutun, Mut’un, Gülnar’ın bir köyünden Ayşe bacının bizden aldığı 25 kıl keçisine, Mut’un köyünden gelip çocuğunu ameliyat ettiren ve burada 15 gün konaklayan Ayşe bacımı misafir etmemize, hastası olan Mehmet ağanın 90 yaşındaki annesini gidip evinde yıkayan, temizleyen belediye hizmetlerine kadar bunların hepsi sosyal politikalardır. Biz bundan kaçmadık, kaçmayacağız. Bunların çok daha fazlasını, farklı modeller geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye örnek olan Sosyal Politikalar Ofisi’ni kurduk"

Seçer, belediyecilikte doğumdan ölüme kadar hizmetin bir döngü şeklinde devam etmesi gerektiğini ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin de bu doğrultuda hareket ettiğini belirterek, "Türkiye’ye örnek olan Sosyal Politikalar Ofisi’ni kurduk ve 100’den fazla sosyal politika uyguluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi; hamile kadınlara süt, yeni doğan çocuklara bebek paketi gönderiyor, özel gereksinimli çocuklara özel birimler açarak, tedavisine ve eğitimine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir çocuk genç olduğunda ve üniversiteye gideceği zaman açtığı merkezlerle onlara katkı sunuyor, çocuk meslek ediniyor ve açtığı meslek edindirme kurslarıyla ona imkan sağlıyor. Çocuk olgunlaşıyor hastası ve ihtiyaçları oluyor, evine ekmek götüremiyor; burada da 25 TL’ye 3 çeşit yemek veriyoruz. Doğumdan ölüme kadar belediye; işte sosyal belediyecilik budur" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikalar konusunda son derece başarılı, halkın her kesimine dokunan, kaynaklarını son derece rasyonel ve fizibil kullanan bir belediye olduğunu vurgulayan Seçer, "El yordamıyla bir iş yapmayız. Bizim projelerimiz; uyguladığımız tarım desteklerinden diğer sosyal politikalara kadar sonuç alıcı projelerdir" dedi.

"Biz, sosyal politikaları uygularken yol işlerini de kaldırıp bir kenara atmadık"

Büyükşehir olarak en fazla bütçeyi, alt yapı yatırımlarına ayırdıklarını ancak sosyal politikaların vatandaş nezdinde daha çok karşılık bulduğunu belirten Seçer, bu politikaları uygularken yol gibi hizmetlere de aynı oranda ağırlık verdiklerini kaydederek her alanda en kaliteli hizmetleri yaptıklarını söyledi. Seçer, "Burada kırsal bölgelerin meclis üyeleri de var ve bizden hiçbir zaman, ‘malzememiz, paramız yok, yapamayız’ sözlerini duymadılar. Mutlaka programdadır. Biz, sosyal politikaları uygularken yol işlerini de kaldırıp bir kenara atmadık" sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 yılları arasında 2 milyon 135 bin 858 tonluk sıcak asfalt ile yaklaşık bin 391 kilometre yol yapımı gerçekleştirdiğini, 3 bin 526 kilometre de sathi kaplama yol çalışması yaptığını belirten Seçer, bu çalışmaların da kente marka değer kazandıran çalışmalar olduğunu kaydetti. Belediyeye ait 400 otobüs olduğunu ve bu otobüslerden 205’inin CNG’li olduğunu vurgulayan Seçer, 67 otobüsün de köylere kadar gittiğine dikkat çekti. Çevre dostu otobüsleri belediyeye kazandırdıklarını ve bunları da öz kaynaklarından yaptıklarını kaydeden Seçer, "Sadece 105 tanesini Green City kapsamında EBRD’den aldık. Mersin’i otobüs filosuna kavuşturduk. Bunlar şehrin ulaşım altyapısı için gerekli olan şeyler. Yaylalara, en ücra köşelere kadar olan her güzergahta otobüslerimiz çalışıyor. Bunlar kentin marka değerine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"MESKİ ile tüm tarihlerin en büyük yatırımını yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra MESKİ Genel Müdürlüğünün de altyapı çalışmaları yaptığını belirten Seçer, "MESKİ 17,5 milyar liralık yatırım ile tüm tarihlerin en büyük yatırımını yapıyor" dedi. Öz kaynaklar, hibeler ve geri ödemeli kredilerle bu yatırımları yapacaklarını ifade eden Seçer, "Bunlar şehrin marka değerini artıracak. Anamur’dan Tarsus’a kadar bir damla kirli su denize akmayacak" şeklinde konuştu.

"Hizmette halkçıyımdır"

Göreve geldiği günden bu yana en düşük bütçe gerçekleşme oranının 2024 yılında olduğunu söyleyen Seçer, gider bütçesinin yüzde 87, gelir bütçesinin ise yüzde 90 gerçekleştiğini belirtti. Seçer, "Yaptığımız her şey gerçekçi, hiç hayal satmıyoruz" diye konuştu. 2024 yılının sonunda vergi borcunu tamamen ödediklerini ve SGK borcunun da yapılandırılarak ödendiğini vurgulayan Seçer, "Biz art niyetli değiliz, biz siyasetçiyiz. Bir kurum yönetiyoruz, para ve insan yönetimi var. Kafam yatırımlarda iş insanıdır ama hizmette, halkçıyımdır. Bakın sahilleri satmadık, kiraya vermedik, tanıdıklarımıza da vermedik, halka açtık" sözlerine yer verdi.

Daha fazla yatırım yapmak istediklerinin altını çizen Seçer, bugün geldikleri noktada ekonomik koşullardan dolayı belediyelerin vergi gelirlerinin düştüğüne ya da sabit kaldığına dikkat çekerken, metro ve tramvay projeleri için yurt dışından kredi kullanma izni alamadıklarını söyledi.

"Mersin’de hizmette kapsayıcılık var"

Mersin için hizmet ederken merkezi hükümetten destek almak için gayret sarf ettiklerini belirten Seçer, şöyle devam etti; "Mersin’de güzel şeyler oluyor. Mersin’de huzur oluyor, ayrımcılık olmuyor. Mersin’de vatandaşın en çok şikâyet ettiği adaletsizlik yok, hizmette kapsayıcılık ve güler yüz var. Mut’ta da Anamur’da da Tarsus’ta da merkezde de insanlar kendini değerli hissediyor. Parti ayrımı asla konuşulmuyor. Belediye başkanının kapısından hangi siyasi partiye mensup olursa olsun her siyasetçi girip derdini anlatabiliyor. Her vatandaş bize ulaşabiliyor. Bundan daha büyük zenginlik olmaz. Mersin emin ellerde. Halkın sevgisini ve güvenini aldık" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf konusunda ince eleyip sık dokuyoruz"

Tasarruf tedbirleri kapsamında belediye harcamalarına oldukça dikkat ettiklerinin altını çizen Seçer, bu hususta ince eleyip sık dokuduklarını dile getirdi. Belediye başkanı olarak her zaman lüks harcamalardan kaçındıklarının da altını çizen Seçer, "Tasarruf dediğiniz zaman biz, diğer belediyelere gerçekten ders veriyoruz" diyerek bu konuda hassas davrandığını kaydetti.