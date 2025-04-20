Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Keskin, "Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde akşam saatlerinde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz yangına müdahale etti. Diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerimiz ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz de desteğe geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Yangın ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.