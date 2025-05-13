Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2025 yılının ilk toplantısında, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında kaydettiği ilerlemeler, gelecek hedefleri ve kritik projeler masaya yatırıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantıda, yerli ve milli savunma sanayiinin güçlendirilmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen ve yürütülecek projeler değerlendirildi.

Toplantıda, "Sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, Geleceğin savaş/harekât ortamlarında insansız savaş uçaklarının önemli görevler icra edeceği değerlendirmesinden hareketle hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İnsansız Savaş Uçağı Projesi, Alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, Ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri, Kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri, Gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi, Kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi, Ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, İlave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T625 Gökbey Helikopteri seri üretim projesi, Elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, Kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, İlave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, Zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kamikaze kara araçları projeleri, Muhtelif simülatör ve elektro-optik sistemlerin tedarik projelerinin" görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.

Toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmelerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, 2025 yılında daha da yüksek bir gayretle çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandığı belirtildi. Yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’nin savunma alanındaki başarısını sürdüreceği ifade edildi.