Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı projelerle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Hasan Yılmaz Kurt Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen fuarda, 39 öğrenci ve 16 danışman öğretmenin iş birliğiyle hazırlanan toplam 16 proje sergilendi. Açılışta konuşan Okul Müdürü Mustafa İpek, bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma yapma becerilerini geliştirmesinin yanı sıra, onları sorgulayan, merak eden ve çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmeye katkı sağladığını ifade etti.

İpek, "Bu tür etkinlikler, genç zihinlerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerine imkan tanıyor. Öğrencilerimiz hazırlık süreci boyunca büyük bir özveri, ilgi ve gayret gösterdi. Bu azim ve heyecanı görmek bizleri son derece memnun etti. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye yönelik atılan her adımı destekliyoruz" dedi.

Tören sonrası fuarı gezen protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.