Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün; Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programında Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nden övgüyle bahsetti.

Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı, sektöre insan kaynağı yetiştirecek Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin milli yetkinlik hamlesi programı çerçevesinde çok güzel bir okul olarak inşa edildiğini belirten Prof. Dr. Haluk Görgün, okulun müfredatının, içeriğinin hazırlanması için Başkan Palancıoğlu ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin savunma sanayisine katkı sağlayacak güzel bir proje olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Melikgazi Belediye Başkanımızı burada gördüm. Çok kıymetli bir projeleri var. Biz de destek oluyoruz. Savunma sanayisine, işte biraz evvel söylediğimiz milli yetkinlik hamlesi programı çerçevesinde çok güzel bir okul inşa etmişler. Bunun müfredatını, içeriğini beraber hazırlayalım; gelin sektöre insan kaynağı yetiştirelim, dediler. Biz de ne güzel, gelmiş beraber çalışalım dedik. Ekiplerimiz çalışıyor. Ben de bunun Kayseri için güzel bir haber olduğunu değerlendiriyorum. Burada yetişecek insanlar savunma sanayisine gerek Kayseri’de gerek sektörde, diğer yerlerde katkı sağlayacaklardır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."