Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalı yüksek lisans öğrencisi Meral Balcı Gümüş’ün, ‘Uzak Yakınlar, Zamanın İzi’ isimli resim sergisi 28 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde sergilendi.

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu İldeş danışmanlığında yürütülen ‘1960’tan Günümüze Türk Resim Sanatında Göç Temalı Resimlerde Taşınan Eşyalar’ başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanan sergi, tamamlanmış bir serh çalışmasının önemli örneklerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide yer alan eserlerde sanatçı, göç olgusunun bireysel ve toplumsal düzeyde oluşturduğu dönüşümleri, belleğin izleri üzerinden ele aldı. Kurgusal anlatımını, aile albümlerindeki eski fotoğraflar ve kişisel eşyalar aracılığıyla kuran sanatçı; kimlik, aidiyet, bellek ve anı gibi kavramlar ekseninde, tuval üzerine karışık tekniklerle oluşturduğu kompozisyonlara yer verdi. ‘Uzak Yakınlar, Zamanın İzi’ sergisi, göçün görünmeyen katmanlarına dair duyarlı bir anlatı sunarak izleyiciyi, kişisel hikayeler ve toplumsal hafıza üzerine düşünmeye sevk etti.