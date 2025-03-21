Sakarya Üniversitesi Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Süreçleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı, ilgili birimler, öğrenci toplulukları, sektör temsilcileri ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları ve geleceğe yönelik yol haritasını katılımcılarla paylaşıldı. Yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık projeleri, su tasarrufu uygulamaları, depozito iade sistemleri, kampüs içi çevresel dönüşüm faaliyetleri ve uluslararası projeler gibi konular detaylandırıldı. Üniversitenin Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerdeki başarıları aktarılarak, bilimsel araştırmaların sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı vurgulandı. Ayrıca, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programı ile disiplinler arası çalışma imkanı sunarak akademik alanda sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi. Sakarya Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşıma kararlılığı, 2025 hedefleri doğrultusunda bir kez daha vurgulandı.

Toplantının devamında, dış paydaşlar sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşarak, ortak çalışma alanlarına yönelik önerilerini sundu. Katılımcılar, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademik birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak projeler geliştirme konusundaki desteklerini ifade ettiler. İl ve bölge genelinde yürütülebilecek iş birliklerine ilişkin çeşitli öneriler değerlendirilirken tüm paydaşlar, ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Sürdürülebilir bir gelecek için akademik dünya, kamu ve özel sektör, öğrenciler ve toplumsal paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya konuldu.