Sakarya Üniversitesinde "Türkiye Yüzyılında Yönetimde Kadın Liderler: Savunma ve Güvenlik" temalı etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve İletişimi Tasarlayanlar Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Albay Fatma Nuray Gezgör konuşmacı olarak katıldı. Savunma ve güvenlik konularında katılımcılara bilgi verilen program, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesi için üniversitelerin ve gençlerin savunma ve güvenlik gibi temel alanlarda çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlı olduğu dönemleri hatırlatan Prof. Dr. Köseoğlu, bugün kendi mühendislik gücüyle üretim yapabilen bir ülke konumuna gelinmesinin önemine dikkati çekti ve programda konuşmacı olarak yer alan albayın hem savunma politikaları hem de bir kadın yönetici olarak deneyimlerini paylaşacak olmasının ilham verici olduğunu ifade etti.

Kadınların her alanda başarılı olabileceği aktarıldı

Etkinlikte konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Albay Fatma Nuray Gezgör, savunma alanındaki deneyimlerini ve kadın subay olarak mesleki serüvenini katılımcılarla paylaştı. Deniz Harp Okuluyla tanışma sürecinden bugüne uzanan görev yaşamında disiplinli ve kararlı çalışmanın önemine dikkat çeken Gezgör, kadınların detaycı yapısıyla her alanda başarılı olabileceğini ifade etti. Denizdeki uzun görev sürelerine değinen Albay Gezgör, her seyirde hedefler belirleyerek ilerlemenin ve doğanın dinamiklerine uygun hareket etmenin mesleki başarının anahtarı olduğunu belirtti ve zorluklara rağmen görev sonunda ulaşılan başarı hissinin tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi. Albay Gezgör, kadınların donanmada her alanda görev alabildiğini vurgulayarak, uzun yıllar süren disiplinli çalışma sonucu oluşabilecek zorluklara karşı sabırla hareket ettiklerini ve destek sistemleriyle bu yükü dengelediklerini ifade etti.