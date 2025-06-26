Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Bilim Ödülleri" töreni düzenlendi.

Program çerçevesinde "Araştırma Ödülleri" , "Eğitim-Öğretim Ödülleri", "Sanat Ödülleri" ve "Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca "Web of Science’ta Sakarya Üniversitesi afiliasyonu ile yayımlanmış ilk makalesi olan akademisyenler ve üniversiteye destek veren kurumlara da plaket takdimi yapıldı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, törenin açılış konuşmasında akademik başarıların görünür kılınmasının ve emeğin takdir edilmesinin önemine dikkati çekerek her başarının arkasında uzun soluklu bir emek ve özveri olduğunu vurguladı.

Bilimin topluma, şehre ve ülkeye katkı sunmadaki rolüne değinen Prof. Dr. Al, bilim insanlarının sorumluluklarına değinerek, akademisyenlerin hem öğrencilerine hem de topluma ilham veren rol modeller olması gerektiğini belirtti. Sakarya Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Rektör Al, yeni hedefin 10-15 bandında yer almak olduğunu söyledi. Küresel ölçekte üniversitenin görünürlüğünün her geçen gün arttığını vurgulayan Prof. Dr. Al, THE ve QS gibi uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıların bu sürecin bir sonucu olduğunu aktardı. Sakarya Üniversitesinin uluslararasılaşma doğrultusunda ortak yayın ve projelere ağırlık verme hedefiyle hareket edeceğini ifade eden Prof. Dr. Al, proje odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

TEKNOKENT ve Araştırma Dekanlığının (ARDEK) aktif şekilde ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Al, başarı hikayelerinin daha fazla görünür kılınmasının motivasyonu artıracağını söyledi ve TÜBİTAK 2209-A ile 2209-B öğrenci projelerindeki başarılara da değindi. Bilim yolunun zor bir yol olduğunu aktaran Prof. Dr. Al, "Biz yolda olmaya, bilim yolunda kalmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki biz yolda oldukça yol bizi insan kılmaya devam edecektir. İnsanlık yolu, bilim yoludur. Meşakkatli olsa da bu yoldan ayrılmayacağız" ifadelerini kullanarak ödül alan bütün akademisyenleri tebrik etti.