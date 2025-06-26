Adıyaman’da aniden çıkan şiddetli rüzgar, kentin birçok farklı noktasında hortumların oluşmasına neden oldu.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı il merkezinin birçok noktasında hortum çıktı. Her biri birkaç dakika süren hortumlar, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle açık alanlarda gözlemlenen dev hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Farklı mahalle ve bölgelerde peş peşe oluşan hortumlar herhangi bir can kaybına ya da ciddi hasara yol açmazken, bazı yerlerde toz bulutları yükseldi ve çevredeki hafif eşyalar savruldu.