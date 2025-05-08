Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde "Bilim İletişimi Ofisi"ni hizmete açtı.

İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan ofis, üniversitedeki akademik üretimi sadeleştirerek kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor. Açılışa katılan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, YÖK’ün öncülüğünde kurulan Bilim İletişimi Ofisi’nin, bilimin toplumla buluşturulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Rektör Al, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaların görünür kılınması, araştırma süreçlerinin toplumla paylaşılması ve bilim insanlarıyla kamuoyu arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurulması gibi işlevlerle faaliyet gösterecek olan ofisin, aynı zamanda bilimsel verilerin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Rektör Al, "Bu ofis sayesinde bilimsel faaliyetlerimiz artık daha kurumsal, sürdürülebilir ve sistematik bir yapıya kavuştu. Bilim üretmenin yanı sıra, bu bilgiyi sadeleştirerek kamuoyuna sunmak da akademik sorumluluğumuzun bir parçası" dedi.

YÖK’ün bilim iletişimine verdiği stratejik önem doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi bu yeni oluşumla ulusal bilim iletişimi hedeflerine katkı sunmaya devam edecek.