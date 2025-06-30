Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de Jean Monnet Teacher Training Desteği alan ilk üniversite oldu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayrakcı’nın, Erasmus+ Jean Monnet Teacher Training projeleri çerçevesinde hazırladığı "Building Resilient Inclusive and Global Harmony Through Digital EU Education - BRIGHT-EU" adlı projesiyle 300 bin Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Proje ile Sakarya Üniversitesi Jean Monnet Teacher Training desteği alan Türkiye’de ilk üniversite oldu.

3 yıl boyunca sürecek bir öğretmen eğitimi projesi olan "BRIGHT-EU" projesi, öğretmenlere Avrupa Birliği’nin kurumlarını, değerlerini ve politikalarını, dijital içerik ve materyaller aracılığıyla ve milli müfredata uyum içerisinde aktaracak. Proje; AB’nin temel öncelikleri olan çeşitlilik, dijital dönüşüm, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele ile AB değerleri çerçevesinde demokratik yaşama katılım gibi başlıklar ekseninde Türkiye’deki farklı illerdeki öğretmenlerin yanı sıra eğitim kurumları, sivil toplum, akademi ve kamu sektöründeki paydaşları bir araya getirecek.

Bu çerçevede, proje süresi boyunca Sakarya dahil 6 farklı ilde seminerler, atölye çalışmaları, saha ziyaretleri, yaz okulları ve proje kapanış zirvesi gerçekleştirilecek. Projesinin hazırlık süreci hakkında konuşan Prof. Dr. Bayrakcı, projeyi alanlarında uzman, farklı kurumlardan Dr. Seda Demir, Dr. Cansu Bayrakcı, Dr. Neslihan Demiriz ve Dr. Hande Özkeskin ile yazdıklarını, bununla birlikte Sakarya Üniversitesi’nin kurumsal desteğinin ve Uluslararası Ofis’in uzmanlığının proje desteğini almada son derece etkili olduklarını belirtti.

Bayrakcı, hazırlık süreci içerisinde Uluslararası Ofis koordinatörü Dr. Tuba Tatar’ın, proje ekibinden koordinatör yardımcısı Dr. Nurcan Kostak’ın ve Prof. Dr. Samir Afifi’nin, Araştırma Dekanlığı’ndan Dr. Sadık Demirbağ’ın teknik desteklerini aldıklarını, Eğitim Fakültesi’nden ise Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan’ın, Doç. Dr. Gülden Kaya Uyanık’ın ve Dr. Mehmet Uysal’ın akademik desteklerini aldığını ifade etti. Prof. Dr. Bayrakcı ayrıca proje ekibinde Avrupa Birliği çalışmaları alanında uzman 4 farklı üniversiteden akademisyenlerin olduğunu söyledi.