SASKİ, kesintisiz hizmet anlayışı ile Ramazan Bayramı’nda abonelerine hizmet için 24 saat esasıyla sahadaydı. ALO 185 Çağrı Merkezi ve kurumun sosyal medya hesaplarından gelen taleplere anında dönüş yapan ekipler 3 günlük bayram tatilinde 800 sorunu çözüme kavuşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ramazan Bayramı tatilinde nöbetçi ekipleri ile şehir genelinde sahadaydı. 180 kişilik nöbetçi ekip vatandaşlar tarafındanALO 185 Çağrı Merkezi ve kurumun sosyal medya hesaplarına gelen 800 talebe anında müdahale etti.

3 günlük tatilin ardından abone işlemleri, rutin saha çalışmaları ve altyapı projeleri ise aralıksız şekilde devam ediyor.

16 ilçenin 672 mahallesine kesintisiz altyapı hizmeti

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kesintisiz hizmet anlayışımız ile abonelerimizin sorunları için 7/24 sahadaydık. 3 günlük tatil boyunca 16 ilçemizin 672 mahallesinde vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızla geri dönüş yaptık. Sahada olan ekiplerimiz 800 noktaya müdahalede bulundu. Bu Şehir Hepimizin anlayışından ödün vermeden sürdürdüğümüz altyapı hizmetlerimiz ile altyapı hatlarımızın sorunsuz işleyişini sağladık” ifadeleri kullanıldı.