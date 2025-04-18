SASKİ, araç filosunu 17 araçla güçlendiriyor. Paletli ekskavatör, kazıyıcı yükleyici, vidanjör, tır çekici ve dorsenin de aralarında bulunduğu toplam 17 yeni araç için 100 milyon liralık yatırım yapılacak. Büyükşehir, SASKİ marifetiyle şehrin altyapısını geleceğe hazırlayacak adımları güçlü filosuyla atmaya devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapıda kesintisiz ve öz kaynakları ile hizmet için araç filosunu genişletiyor.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Meclis Toplantısı’nda alınan karar ile paletli ekskavatör, kazıyıcı yükleyici, vidanjör, tır çekici ve dorsenin de aralarında bulunduğu toplam 17 yeni araç için 100 milyon liralık yatırım yapılacak.

100 milyon liralık 17 araç 20 ayda kendini amorti edecek

Araç filosunu güçlendirecek adım ile güçlü altyapı ağı hızla genişleyecek. 100 milyon liralık bütçe ile envantere kazandırılacak 17 araç, ortalama 20 ay gibi kısa sürede kendini amorti edecek.

Yeni araçlar ile hizmet kalitemiz artacak, maliyetlerimiz düşecek

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Altyapı yatırımlarımızda öz kaynaklarımızın payını her geçen gün artırıyoruz. Elimizde bulunan imkanlara yapılan ilavelerle Sakarya’nın altyapısı için atılan adımları kendi ekiplerimiz ve araçlarımızla atacağız. 100 milyon liralık araç yatırımının içinde yer alan 10 adet vidanjör alımı ile birlikte vatandaşlarımızdan gelen taleplere karşılık süremiz de minimum seviyeye inecek. Yeni araç alımı ile hem hizmet kalitemiz artacak hem de maliyetlerimiz düşecek” ifadelerine yer verildi.