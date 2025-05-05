Isparta’da bir köyde düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele köyü mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda ruhsatsız silah ele geçirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.D. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli İ.D. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA