Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı şaraplık üzüm alımlarına başlandı. İlçede Sultaniye üzüm bağlarından toplanan çıkma (sofralık olarak değerlendirilemeyen) üzümler, kilogramı 12 TL’den alınarak kamyonlarla Mersin’in Tarsus ilçesindeki şarap fabrikalarına gönderiliyor.

Alaşehir ilçesinde bulunan rakı fabrikasının üzüm alımlarına ağustos ayında başlayacağını açıklamasının ardından üreticiler, çıkma üzümlerini şarap fabrikalarına yönlendirmeye başladı.

Üzüm alım merkezlerinde konuşan üretici Halil Duran, "Şu an üzüm alım fiyatlarımız 12 liradan başladı. Sezonumuz hayırlı olsun." dedi. Duran, çıkma üzüm alımlarının aralık ayı sonuna kadar devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, çıkma üzüm fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çekerek üreticilere uyarılarda bulundu. Tüfekçi, "Bu yıl üzüm fiyatları beklentimizin altında. Havalar sıcak, bu fırsatı değerlendirelim. Çıkma üzümleri satmak yerine kurutarak değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Üreticilerimiz biraz da kendilerini korumalıdır" ifadelerini kullandı.