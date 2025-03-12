Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı gerçekleştirildi.

İlçe Konferans Salonundaki programa, Kaymakam Muhammed Sefa Çelik, Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuması ile başlandı. Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve slayt-video gösterisi yapıldı.

Program sonunda İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi.