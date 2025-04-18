SUBÜ Sapanca MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nın düzenlediği kariyer günü etkinliğinde Sakarya Defterdarlığı’ndan yönetici ve uzmanlar öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı tarafından ‘Vergi ve Kariyer’ konulu kariyer günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Sakarya Defterdarlığı’ndan Vergi Başmüfettişi ve Grup Müdür Vekili Alaaddin Ertaş, Gümrükönü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı İbrahim Köylü, Gelir Uzmanları Ahmet Özdemir ve Emre Sevinç öğrencilere vergi bilinci, kamu kariyer imkanları ve mesleki gelişim konularında detaylar verdi. Konukların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı dışında farklı programlardan da çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Etkinlikte ayrıca Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Demir, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Sarıaltın, Öğretim Görevlisi Tuğba Örs Onur, Öğretim Görevlisi Muhammed Kalaycı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir M. Oktay Ertem de yer aldı. Soru-cevap bölümünün ardından konuklara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.