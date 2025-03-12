Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin OSM’de düzenlenen "Futbola Dair" söyleşisinde sevenleriyle buluşan Sakarya’nın yetiştirdiği değerli yorumcu Şansal Büyüka ve spor yazarı Erdal Hoş, Sakaryaspor için önemli bir çağrı yaptı. Büyüka, "Bu şehrin en büyük değeri için kenetlenme zamanı. Doğru adımlarla yeniden güçlü bir takım olmamız bu takıma sahip çıkmamıza bağlı" ifadelerini kullanırken spor yazarı Hoş ise, "Sakarya potansiyeliyle çok daha iyisini hak ediyor. Bu şehrin başarısı hepimizi gururlandırır. Birlik olmak gerekir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Futbola Dair" söyleşisiyle futbolseverleri bir araya getirdi. Futbola ilgili, Türk Futboluna ve Sakaryaspor’a ilgi duyan çok sayıda vatandaş için farklı bir deneyim olan buluşmada sevenleri, sporun duayen isimleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Gazeteci ve spor yazarı Şansal Büyüka’nın konuk olduğu söyleşinin moderatörlüğünü yine Sakarya’nın futbol alanında iz bırakan değerli isimlerinden biri olan SAÜ öğretim görevlisi- spor yorumcusu Erdal Hoş üstlendi. Katılımcılar, Türk futbolu üzerine keyifli bir sohbet dinleme fırsatı buldu. Söyleşide futbolun dünü, bugünü yarını ve Sakaryaspor’un şanlı tarihinden geleceğe uzanan yolculuğu anlatılırken izleyicilerden gelen sorular da yanıt buldu. İki değerli isim ayrıca yeşil-siyahlı takım için önemli çağrılar yaptı.

"Şehir olarak kenetlenmeliyiz

Gazeteci, spor yazarı Şansal Büyüka, "Sakaryaspor, bu şehrin en büyük değerlerinden biri ve hepimizin ortak noktası. Şehir olarak kenetlenir, kulübe destek verirsek, Sakaryaspor’u hak ettiği noktaya taşıyabiliriz. Geçmişte büyük başarılar yaşamış bir camia olarak, doğru adımlarla yeniden güçlü bir takım oluşturmamız mümkün. Önemli olan, herkesin elini taşın altına koyması ve Sakaryaspor’a sahip çıkması. Birlik olursak, bu kulübü çok daha parlak bir geleceğe taşıyabiliriz" diye konuştu.

"Daha iyisini hak eden bir şehir"

Programın moderatörlüğünü yapan Erdal Hoş, "Sakaryaspor ve Türk futbolunun gelişimi için, kulüplere sağlanan maddi desteğin bir sisteme oturtulması, altyapıya önem verilmesi ve gereksiz transfer harcamalarının önüne geçilmesi gerekir. Sakarya, potansiyeliyle çok daha iyisini hak eden bir şehir. Bu şehrin başarısı hepimizi gururlandırır. Bu yüzden birlik olmak, omuz omuza vermek gerekir" şeklinde konuştu. Söyleşi sonunda özellikle gençler, Tür televizyon tarihinin önemli isimleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.