Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Valilik Kupası Koro ve Halk Oyunları Yarışması" ile "2025 Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Şanlıurfa İl Turnuvası"nda Siverekli öğrenciler önemli başarılara imza attı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Valilik Kupası Koro ve Halk Oyunları Yarışması" ile "2025 Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Şanlıurfa İl Turnuvası"nda Siverekli öğrenciler önemli başarılara imza attı. Koro performanslarından stratejik zekâ oyunlarına kadar farklı alanlarda elde edilen dereceler, ilçeye büyük gurur yaşattı.

Halit Gülpınar Ortaokulu il şampiyonu oldu

Valilik Kupası kapsamında düzenlenen koro yarışmalarında, 3 bin 740 öğrencinin katılım gösterdiği organizasyonda, Ortaokul kategorisinde Siverek Halit Gülpınar Ortaokulu birinci oldu. Sahne performansı, uyum ve ses kalitesiyle izleyicilerden tam not alan okul, jüri tarafından da takdirle karşılandı.

Mustafa Emir Çakırkalın Türkiye finallerine gidiyor

Aynı okuldan Mustafa Emir Çakırkalın ise Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları İl Turnuvası’nda Pentago oyununda namağlup şekilde il birinciliğini elde etti. Çakırkalın, bu başarısıyla Kars’ta düzenlenecek Türkiye finallerinde Şanlıurfa’yı temsil etmeye hak kazandı.

Siverek’ten üç başarı daha

Siverek ilçesi, farklı okullardan katılan öğrencilerle de başarılı sonuçlar aldı. Siverek Mehmetçik İlkokulu, koro dalı ilkokul kategorisinde il ikincisi oldu. Siverek Destek İlkokulu, motif oyununda il üçüncülüğünü kazandı. Siverek Hüsnü Özyeğin İlkokulu ise küre oyunundaki performansıyla il üçüncülüğü elde etti.

Tören coşkuyla gerçekleşti

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin ve velilerin yoğun katılım sağladığı tören, renkli görüntülere sahne oldu.

"Bu daha başlangıç"

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu yaptığı açıklamada elde edilen başarıların ilçede uygulanan nitelikli eğitim politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizler için gurur verici ancak hedefimiz Türkiye genelinde kalıcı başarılar elde etmektir. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.