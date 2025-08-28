Şanlıurfa’da bir otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler bir araçla cadde üzerindeki otelin önüne gelerek silahla ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu ölen veya yaralanan olmazken, otelde hasar oluşmuştu. Olayın ardıdan çalışma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
