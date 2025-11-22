Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zeytin yüklü traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Birecik-Nizip karayolu Kışla çıkışında yaşandı. İddiaya göre, İsa T. yönetimindeki 63 EP 501 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ferhat K. idaresindeki 16 FAR 82 plakalı zeytin yüklü traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.