Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 13 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 18 şarjör, farklı çap ve ebatlarda 438 fişek, şase numarası kazınmış ve trafik tescili olmayan 3 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.