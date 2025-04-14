Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen ve büyüyen kentteki ulaşım alanında yaşanan sorunları çözmek adına aldığı 25 yeni otobüs için lansman programı düzenledi. Yeni alınan otobüslerin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bu yatırımı herhangi bir borç yükü oluşturmadan gerçekleştirdik. Yani biz bu araçları alırken gelecek nesillerimize borç değil, hizmet bırakıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın daha önce müjdesini verdiği 25 yeni otobüsün alım ihalesi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Urfa Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ihale sonucu, 25 adet 12 metrelik yeni otobüs satın alındı. Modern tasarımları ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken ve 2025 model olan bu otobüslerin lansman toplantısı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde yapıldı.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Besikci, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Anadolu Isuzu Türkiye Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"25 yeni otobüs şehrin geleceğine yapılmış bir yatırım"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, bugün hep birlikte şehrin toplu ulaşım altyapısında önemli bir adımı daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "25 yeni otobüsümüz, 1 adet Pikap D-MAX Isuzu Şanlıurfa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu 25 yeni otobüs, yalnızca bir araç filosu değil; şehrimizin geleceğine yapılmış bir yatırım, vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözdür" dedi.

"İmkanların kısıtlılığı hala elimizi kolumuzu bağlıyor"

Şuanda 50 otobüse acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Gülpınar, "Sıkıntıları bir nebze de olsa bertaraf edebilmemiz için 50 otobüs lazım ama 25 otobüs alabildik. Niye? Çünkü imkânlar bu kadar. Bu bizim hoşumuza giden bir durum değil. İmkân olsa bu 50 otobüsü bugün neden almayalım. Bunu diğer alanlara da yaymak lazım. Diğer ihtiyaçlar kapsamında da bu şekilde değerlendirmek lazım. Her istediğimiz maalesef her şekilde olmuyor. İmkânların kısıtlılığı hala şuanda bir yerden elimizi, kolumuzu bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gülpınar, her alanda olduğu gibi ulaşımda da insan odaklı bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak, "Çünkü bizler biliyoruz ki bir şehirde medeniyet, önce yollarda başlar. Şehirlerin geleceği; konforlu, güvenli, dakik ve sürdürülebilir ulaşım sistemleriyle inşa edilir. Bugün burada sadece yeni araçları değil; aslında güçlü bir vizyonu, sağlam bir iradeyi ve Şanlıurfa’mıza duyduğumuz sorumluluğu da tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Gülpınar, belediye iştiraklerinden Ulaşım A.Ş. (eski adıyla BELSAN A.Ş.) başta olmak üzere birçok kurumun borçlu ve sorunlu bir yapıyla devralındığını belirterek, sadece mali değil, kurumsal anlamda da ciddi problemlerle karşılaştıklarını belirterek, "Çalışma prensiplerim ve disiplin anlayışım açısından bakıldığında, devraldığımız yapının memnuniyet verici olmadığını açıkça ifade etmeliyim. Aslında bu durum sadece BELSAN’a özgü değil; Büyükşehir Belediyesi’nin genelinde benzer sıkıntılar mevcuttu. Göreve geleli bir yıl oldu. Peki, her şey düzeldi mi? Hayır. Hala aksayan noktalar var, hala kulağımıza hoş olmayan şeyler geliyor. Ancak bu konular üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğim. ‘Belediyenin malı deniz, yemeyen keriz’ anlayışının artık bitmesi gerekiyor. Geldiğim günden beri arkadaşlarımızla beraber bu anlayışı bitirmek için gayret ediyoruz. Ama hala bitmiş değil, birçok şeyin farkındayız, birçok şeyi takip ediyoruz, yakaladığımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Burada fakir fukaranın hakkı var, burası beytülmaldir. Bu kadar fütursuzca belediyenin malına göz koyulması anlayışı maalesef eskiden gelen bir anlayış. Ne zaman başladığını bilemem; bunu ancak Allah bilir, kimseyi de itham etmiyorum. Bizim esas temel görevimiz, vazifemiz burada bu anlayışı kökten değiştirmek" diye konuştu.

"Bu araçları alırken gelecek nesillerimize borç değil, hizmet bıraktık"

ULAŞIM A.Ş.’nin mali yapısından da bahseden Gülpınar, "Göreve geldiğimizde 224 milyon TL borçla devralınan Urfa Ulaşım A.Ş., eski adıyla BELSAN, artık hem mali hem de kanuni ve yapısal anlamda yeni bir dönemin eşiğinde. Şu an itibarıyla borcun yaklaşık yüzde 50’sini ödedik. Hedefimiz yılsonuna kadar bu borcun tamamını kapatarak Urfa Ulaşım A.Ş’yi borçsuz, güçlü ve sürdürülebilir bir hale getirmektir. Bu 25 yeni otobüsümüz için yaklaşık 205 milyon TL’lik bir ödeme yaptık. En önemlisi ise bu yatırımı herhangi bir borç yükü oluşturmadan gerçekleştirdik. Yani biz bu araçları alırken gelecek nesillerimize borç değil, hizmet bırakıyoruz. Bugün, Urfa Ulaşım A.Ş 1281 personeliyle 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. 12’si trambüs olmak üzere toplam 488 araçlık filomuzla günlük ortalama 225 bin yolcu taşıyoruz. Sadece taşıdığımız insan sayısıyla değil, taşıdığımız sorumlulukla da büyük bir aileyiz biz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, 2 ay önce hayata geçirdiğimiz 7/24 ulaşım hizmetimizle artık gecenin bir vakti de ulaşım sorunu yaşamayan bir Urfa var. Bunun yanı sıra resmi ve dini bayramlarda ücretsiz ulaşım hizmeti, kamu kurumları ve dernekler için yılda yaklaşık bin 500 görevli taşımacılık hizmeti ile sosyal sorumluluğun da gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

"Yeni araçlarımız Şanlıurfa’mıza bereket getirsin"

Gülpınar, "Biz bu şehri seviyoruz. Her şeyden önce, bu şehirde yaşayan insanımıza layık olmayı önemsiyoruz. Ulaşım, bir hizmettir. Ama biz onu sadece taşımak olarak değil, kolaylaştırmak, iyileştirmek, nefes aldırmak olarak görüyoruz. Bu vesileyle, Ulaşım Daire Başkanlığımız ’da ve Urfa Ulaşım A.Ş.’de emeği geçen, bu projede katkı sunan çalışma arkadaşlarıma ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız Şanlıurfa’mıza bereket getirsin. Her bir tekerleği hayırlı yollarda dönsün inşallah" diye konuştu.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra toplu taşıma filosuna yeni katılan otobüsleri inceledi. Otobüs sürücüleriyle sohbet eden Başkan Gülpınar, daha sonra direksiyon başına geçerek, alanda kısa bir test sürüşü gerçekleştirdi.

Program, yeni alınan otobüslerin önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.