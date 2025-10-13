Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetitği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Suruç ilçesi Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Müslüm Şimşek’in (23) kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Şimşek, Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.