Bu yıl ikincisi düzenlenecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali öncesi ilgili kurum amirleri ile hazırlık toplantısı gerçekleştiren Vali Hasan Şıldak, "Herkesi 24 Mayıs-1 Haziran arasında kültürün başkenti Şanlıurfa’ya davet ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde düzenlenecek olan etkinliklerle ikinci buluşmasını gerçekleştiriyor. 5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 219 gün sürecek organizasyonların kültür, sanat ve ekonomiye katkıda bulunması hedeflenirken, etkinliğin Şanlıurfa buluşması ise 24 Mayıs - 1 Haziran arasında çok sayıda yerli ve yabancı turisti aynı çatı altında bir araya getirecek.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali öncesi ilgili kurum amirlerinin katılımı ile toplantı düzenleyen Vali Hasan Şıldak, "Festivalin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Şanlıurfa değerlerinin tanıtımı ve bölgeye çok sayıda turistin gelmesini sağlayacak buluşmanın önemine değinen Vali Şıldak, "Bu yıl 9 gün sürecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin ilimizin kültür ve sanatına katkı sunmasını diliyorum. Geçen yıl ilk olmasına rağmen gayet başarılı geçmişti. Bu yılki festival etkinliklerinin tamamı il merkezinde düzenlenecek. Etkinliklere katılımları, sahne düzeninin oluşumu ve diğer tüm organizasyonlarla ilgili kurumlarımız bilgilendirmelerini yaptılar. Şanlıurfa kültürün başkenti diyoruz ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi, en verimli bir şekilde bu buluşmamızın yansımalarını göreceğiz. Etkinliğimizin detaylarını ileriki günlerde açıklayacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı buluşmalara davet ediyoruz" diye konuştu.