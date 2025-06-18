Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 13 yıl önce çıkan isyanda 13 mahkumun hayatını kaybettiği cezaevinin yıkımına başlandı. Yıkılan cezaevinin yerine okul ve gençlik merkezi yapılacak.

Şanlıurfa’da 1968 yılında yapılan ve 2012 yılında çıkan isyanda 13 mahkumun hayatını kaybettiği merkez Eyyübiye ilçesindeki E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi yıkılıyor. 16 Haziran 2012 tarihinde C-15 koğuşunda çıkan kavga ve sonrasında başlayan isyanlarda ranzalar ateşe verilmiş, olaylarda 13 tutuklu ve hükümlü hayatını kaybetmişti.

Deprem ve selden zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılan cezaevi, yaşanan sel felaketinin ardından tamamen kapatılarak 2024 yılında yıkım kararı alınmıştı.

İlk balyoz vuruldu

Toplam 28 dönüm üzerine kurulu olan cezaevinin 14 dönümü Milli Eğitim Bakanlığına, 14 dönümü ise Eyyübiye Belediyesine tahsis edildi. Yıkım kararının ardından harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, yıkım için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un da katıldığı yıkımda, ilk balyozu yine kendisi vurdu. Besmele çekerek yıkımı başlatan Başkan Kuş, "Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Tabiki burada gözyaşı vardı, hüzün vardı, keder vardı ama Allah’a çok şükür bu günden sonra gözyaşının, kederin, ıstırabın yerini inşallah umut alacak. İnşallah geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelecekle ilgili tohumlarını atacağız" dedi.

Artık mahkum değil, marifet yetişecek

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Tabi biz birçok badireler atlatarak buranın tahsisini gerçekleştirdik. Öncelikle ben bu tahsisin gerçekleşmesinde bizlere destek olan Bekir Bozdağ’a şükranlarımı iletmek istiyorum. Milletvekillerimize ve ayrıca Valimiz Hasan Şıldak’a da şükranlarımı iletmek istiyorum. Biz kendilerine Eyyübiye’nin genç potansiyelinin çok fazla olduğunu ilettik. Gençlere burada pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini anlattık. Yüzde 50’sini, yani 14 dönümünü Milli Eğitime, 14 dönümünün ise Eyyübiye Belediyesine tahsisini gerçekleştirdiler. Şu anda aldığımız bilgilere göre onlar da ihalelerini gerçekleştirmiş, inşallah cezaevinin yıkımından hemen sonra okullarının temeli atılacak. Biz de hazırız, gençlik merkezimizin projesi de hazır. Önümüzdeki haftalarda biz de gençlik merkezimizin ihalesini ilana çıkartmış olacağız. Öngörümüz biz de 3 ay sonra gençlik merkezimizin temellerini atacağız. Artık burada gençlik yetişecek. Mahkum değil, marifet yetişecek. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemize ışık tutacak, ülkemizi aydınlatacak gençlerin burada yetişmesine vesile olacağız" diye konuştu.