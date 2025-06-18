Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ayakkabılı ve tekmeli kavgaya dönüştü.
İddiaya göre, Uluslararası İpekyolu üzerindeki Akziyaret Mahallesi mevkisinde tır şoförleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birinin ayakkabısını çıkararak karşı tarafa vurduğu görüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Kaynak: İHA