Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, emekli kadınların sosyal hayatlarına katkı sunmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla "süs bitkisi yetiştiriciliği eğitimi" gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen eğitime, Daire Başkanı Halil Hatipoğlu’nun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Karagöz ve çok sayıda emekli kadın katıldı. Eğitim programı, emekli bireylerin günlük yaşamlarına değer katmak, üretkenliğe teşvik etmek ve sağlıklı, aktif bir yaşam biçimini desteklemek amacıyla planlandı. Katılımcılara, uzman mühendisler tarafından süs bitkilerinin ev ortamında nasıl yetiştirilebileceği hakkında bilgi verilirken, bitki bakımına dair pratik uygulamalar da aktarıldı.

Etkinlik kapsamında, emekli bireylerin sosyal hayatlarını zenginleştirecek yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını verimli ve keyifli geçirmeleri, yaşam alanlarında doğal ve huzurlu bir atmosfer oluşturmaları hedeflendi. Eğitimin sonunda katılımcılara süs bitkileri hediye edildi.

Etkinliğe katılan emekli kadınlar, evde oturmak yerine böyle faydalı bir etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ettiler.