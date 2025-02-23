Şanlıurfa’da durdurulan araçta yapılan aramada 1,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Tekirdağ’da alt geçitte buz sarkıtları oluştu Tekirdağ’da alt geçitte buz sarkıtları oluştu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta gizlenmiş 2 parça halinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA