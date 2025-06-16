Batık şehir olarak bilinen Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti, ilk defa flyboard ve jet ski gösterisine sahne oldu.

Doğal güzelliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin eşsiz şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi unutulmaz bir ana tanıklık etti. İlçede ilk defa flyboard ve jet ski gösterisi düzenlendi. Renkli geçen gösteri, bölgeye gelen turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Türkiye Flyboard Şampiyonu Kahraman Aktaş ve ekibi tarafından 8 jet ski ve 1 adet flyboard ile gerçekleştirilen gösteri renkli anlara sahne oldu. İlk defa gösteriyi canlı izleme imkanı bulanlar, cep telefonu kameralarına sarılıp o anları kayıt altına aldı. Yerli bir turist de Kahraman Aktaş ile birlikte flyboarda binerek su üstünde uçma fırsatı buldu.

"Görseldekinden daha güzel bir şehir"

Türkiye şampiyonlukları bulunan Kahraman Aktaş, "Türkiye’nin belli başlı bir çok bölgesinde bulundum. Hatta 79 ile gittim. Gaziantep’e de daha önce gelmiştim ama Halfeti’ye gelmek nasip olmadı. Bu gün ekibimle beraber yaklaşık 8 jet ski ile geldik ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Toplam 12 jet skiyle bu gün sudayız. Halfeti aslında bizim görsellerde gördüğümüzden daha muazzam bir şehir, daha güzel bir yer. Biz açıkçası çok etkilendik. Burada bulunmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi belgesel çekmek istiyoruz çünkü yaz sporu olarak bilinen jet ski insanların biraz korkuyla yaklaştığı bir spor ama biz bunu profesyonel anlamda insanlara göstermek istiyoruz. Bu gün de Eşref Arıkan bu konuda bize çok destek oldu" dedi.

"Amacımız insanları adapte etmek"

Adıyaman’ın Kahta ilçesinden gelerek gösteriye katılan Yılmaz Öztürk, "Ekip arkadaşlarımla birlikte burada bulunma sebebimiz insanların korkarak yaklaştığı su sporları ve jet ski sporlarına biraz adapte etmektir" ifadelerini kullandı.

Gösterinin organizatörlüğünü üstlenen Halfeti ilçesindeki turizmci Eşref Arıkan, "Halfeti’nin tanıtımını yapmak babında flyboard Türkiye şampiyonlarını buraya getirdik ve çok güzel bir gösteri yaptılar. Amacımız Halfeti’yi daha iyi bir yere getirmek. Amacımız Halfeti’yi turizmde olması gereken yere getirmek. Bu nedenle gerek kişisel çabalarımızla, gerek diğer çalışmalarımızla inşallah bunu başaracağız" diye konuştu.