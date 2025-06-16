Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik yıl sonu şenliği düzenledi. Düzenlenen şenlikte öğrenciler, çeşitli aktivitelerle hem eğlendi, hem de yılın yorgunluğunu attı.

Şenlik kapsamında halat çekme, ip atlama gibi geleneksel oyunlar ile futbol ve voleybol müsabakaları organize edildi. Öğrenciler, gruplar halinde katıldıkları etkinliklerde kıyasıya mücadele ederken, keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği aktivitelerde kazanan ise dostluk oldu. Öğrenciler, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen Gençlik Merkezi’ne teşekkürlerini ilettiler. Projenin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edilerek, benzer etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.