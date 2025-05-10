SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında "Annelerimiz toplumun en değerli hazinesidir" dedi.

Annelerin fedakârlık ve özveriyle dolu yaşamlarının her zaman takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, annelerin güçlü ve örnek duruşlarıyla topluma ilham verdiklerine ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak evlatların yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlendiklerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Dağlı mesajında, "Evlatlarının hayatlarının daha iyi olması için büyük çaba harcayan annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile merhametli olmayı, dürüst olmayı, doğruluktan şaşmadan güzel ahlaklı olmayı öğreterek bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır.

Annelerimizin fedakarlıkları göz ardı edilemez. Onlar sadece bir gün değil, her an değer görmeyi hak ediyorlar. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.