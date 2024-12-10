SANKO Okulları öğrencileri, NASA-JPL Invention Challenge 20’nci Buluş Şenliği’nde Okullar Kategorisinde Türkiye ikinciliği kazanırken öğretmenleri ise Hobiciler Kategorisinde birinci oldu.

NASA Jet Propulsion Laboratory’nin Kaliforniya’da hayata geçirdiği “Invention Challenge” yarışmasının Türkiye ayağı olan 20’nci Buluş Şenliği, İstanbul Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsünde düzenlendi. NASA Buluş Şenliğinin bu yılki teması “Fıstık Şekeri Fırlatma” olarak belirlendi. Şenlikte 50 adet fıstık şekerini, 60 saniyeden kısa sürede 5 metre uzaklıktaki bir hedefe fırlatacak bir cihaz yapılması istendi.

Amerika dışında sadece Türkiye’de düzenlenen ve buluşların bir şenlik ortamında yarıştığı etkinlikte, SANKO Okulları 7’nci sınıf öğrencileri Mihrimah Çelik, Muhammed Süleyman Aslan, Ergün Sağlamcı ve Duru Nil Yener, Proje Danışman öğretmenlerinden Mehmet Fatih Günaydın ve Gülden Dilsiz hazırladıkları proje ile Okullar Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attılar. SANKO Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Gülden Dilsiz ve Mehmet Fatih Günaydın ise Hobiciler Kategorisinde birinci oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.