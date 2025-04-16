SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları"nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı.

Akkent Spor Köyü’nde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Kerem İmrek "Yıldız Erkek Makaralı Yay Kategorisi"nde, Egemen Çomak "Genç Erkek Klasik Yay Kategorisi"nde, Miraç Umut Kaygısız "Genç Erkek Makaralı Yay Kategorisi"nde ve Wafaa Taj Aldın "Genç Kız Makaralı Yay Kategorisi"nde il birinci oldu.

Umut Kaygısız "Genç Erkek Makaralı Yay Kategorisi"nde ikinci, Aras Balat "Yıldız Erkek Makaralı Yay Kategorisi"nde, Elif Azra Dilsiz "Yıldız Kız Makaralı Yay Kategorisi"nde, Nurten Doğa Polat "Genç Kız Makaralı Yay Kategorisi"nde üçüncülük derecesini kazanırken, Mehmet Kara "Genç Erkek Makaralı Yay Kategorisi"nde, Neda Dağcı ise "Genç Kız Makaralı Yay Kategorisi"nde dördüncülük elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, mayıs ayında Samsun’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.