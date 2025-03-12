SANKO Okulları Kız Masa Tenisi Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Masa Tenisi İl Şampiyonası"nda şampiyon oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, Damla Erpamukçu ve Ece Bozan’dan oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Masa Tenisi Takımı 2. Küme kategorisinde il şampiyonu oldu. Çağan Kılıç, Ömer Rüzgar Özgüven ve Güney Bulhan’dan oluşan Erkek Masa Tenisi Takımı ise turnuvayı dördüncülükle tamamladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve antrenörü İbrahim Akbağ’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.