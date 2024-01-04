Kaza, ilçe merkezindeki Yaylayolu ışıklı kavşağında Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 33 AHP 81 plakalı tır ile İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci saniyeler içinde attığı bir adımla ölümden kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi ile şoka giren kız öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.